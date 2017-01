Les impacts de l’endométriose

Les femmes qui souffrent d’endométriose voient la douleur s’immiscer dans leur sexualité. Souvent mal ­diagnostiquée, cette maladie plonge nombre de femmes dans des états de stress et d’inquiétude chronique. Mais qu’est-ce que l’endométriose et surtout, que faire?

L’endométriose est une maladie chronique, habituellement récidivante et qui touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Celle-ci se caractérise, selon la Société­­ des obstétriciens et gynécologues du Canada, par l’apparition de tissus semblables à ceux qui recouvrent l’intérieur de l’utérus, sur la paroi externe de celui-ci. Tout comme les tissus utérins normaux – l’endomètre –, ces endométriomes s’épaississent et se dégradent en fonction du cycle menstruel. Toutefois, comme ils sont situés à l’extérieur de l’utérus, ils ne peuvent pas être évacués, contrairement à l’endomètre qui est évacué au cours des menstruations. Les endométriomes causent éventuellement de l’inflammation­­ et l’apparition de lésions qui sont responsables des douleurs caractéristiques de la maladie.

Si de nombreuses recherches sont effectuées à ce sujet, il n’en demeure pas moins que cette maladie complexe rend le diagnostic difficile, car les symptômes de l’endométriose­­ – crampes, douleurs­­ menstruelles fortes, douleurs lors des relations sexuelles, constipation ou diarrhée, nausée – peuvent s’apparenter à d’autres maladies ou troubles. L’endométriose pouvant se situer à des endroits­­ différents pour chaque femme, les traitements varient donc selon l’emplacement et l’ampleur­­ des endométriomes.

symptômes douloureux

Le principal symptôme de l’endométriose­­ est la douleur: douleurs lors de relations sexuelles, règles douloureuses, douleurs pelviennes fréquentes, douleurs à la défécation, difficulté à uriner, douleurs lombaires... bref, toute la zone génitale et ses «environs» peuvent être atteints par une douleur chronique ou ponctuelle. Certains de ces maux peuvent­­ être si importants qu’ils invalident littéralement la femme qui en souffre.

Carole, une femme de 29 ans nous raconte: «J’ai eu un diagnostic d’endométriose après des années­­ de douleurs monstres et de dizaines de consultations médicales. J’ai toujours eu des menstruations douloureuses, très douloureuses même, mais ma mère disait que c’était normal d’avoir mal au ventre quand on est menstruée. Je n’ai donc pas vraiment consulté de médecin quand j’étais adolescente. Mais avec le temps, j’en suis venue à me demander si je n’étais pas atteinte d’un cancer (...). Je me disais que ça n’avait juste pas de bon sens d’avoir mal de même. (...) Les médecins ont d’abord pensé que j’avais une infection­­ urinaire, d’autres croyaient à une intolérance au gluten, j’ai même eu un médecin qui pensait que j’étais anxieuse, que je souffrais de crises d’angoisse et que c’était pour ça que j’avais mal au ventre comme ça. Un jour, une amie m’a parlé de sa naturopathe et je suis allée la voir, elle a soulevé la question de l’endométriose. Je suis retournée voir un médecin et en poussant les tests, il a confirmé ce diagnostic. Présentement, je suis un traitement en hormonothérapie, mais je sais que ça ne me guérira pas. J’ai dû abandonner mon projet de grossesse. (...) La prochaine étape sera peut-être d’envisager la chirurgie, l’hystérectomie, même si je me trouve jeune pour ça.»

Que faire ?

Dans un premier temps, il est impératif pour toute femme de savoir­­ que des douleurs ne doivent­­ pas être tolérées. Une investigation­­ pourra permettre de découvrir s’il y a un problème de santé particulier et ensuite envisager des traitements adéquats. Les traitements proposés varient: médicaments, interventions chirurgicales, naturopathie ou autres astuces pourront également vous aider à soulager les douleurs pelviennes­­ ou lombaires.

Bref, il n’y a pas de remède universel (encore moins miraculeux) et il demeure important de consulter votre médecin ou tout autre professionnel de la santé qui pourra vous accompagner dans cette lutte contre la douleur­­.