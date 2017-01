Les petits prix d’après les fêtes!

Contrairement aux victuailles et au tour de taille, le portefeuille a tendance à s’amincir, si bien que le budget vin s’en trouve affecté. D’où une liste de vins à petits prix. Évidemment, nous vous avions promis en décembre d’effectuer un retour au sport, de nous remettre à bien manger et d’entreprendre une détox du foie. C’est vrai! Et nous tiendrons promesse. Cela dit, rien ne vous empêche de continuer de profiter en parallèle des doux plaisirs de Bacchus. Mais avec modération! Bref, comme pour les finances, tout est question d’équilibre.

Bottero Di Cello 2015 ★★ | $ Photo courtoisie

Casa Vinicola Botter Carlo, Veneto­­ : Depuis quelques années, je suis subjugué par la qualité des vins Bottero Di Cello. En rouge ou en blanc, ils sont vendus en format d’un litre, ce qui ajoute du poids au rapport qualité/prix/plaisir. Sans parler du packaging réussi de la bouteille. Le blanc repose sur un assemblage de chardonnay à 60 % et de garganega pour le reste. C’est un vin simple, bien sec et doté d’une acidité basse. C’est frais au nez avec des tonalités de tilleul, de miel et de poire. Servir bien frais, autour de 8 degrés.

11,5 % Italie | Vin blanc | 11,05 $ | 2,9 g/L

CODE SAQ : 430462

Ionos 2014 ★★ | $ Photo courtoisie

Cavino, Peloponnèse : Depuis quelques années, les vins grecs ont le vent dans les voiles. Cet engouement s’explique tant par l’originalité et l’authenticité des vins que par les prix doux auxquels ils sont généralement proposés. Ce rouge­­ à base d’agiorgitiko, de kalavrytino mavro et de syrah­­, est le moins cher à la SAQ, mais pas nécessairement le moins bon. Nez intéressant de fruits rouges et de cannelle. Malgré sa couleur­­­ foncée, on est en présence d’un vin tout en souplesse, tonique et bien nourri. Agréable et pas cher du tout! Servir légèrement rafraîchi, autour de 15 degrés­­.

12 % Grèce | Vin rouge | 11,40 $ | 3,5 g/L

CODE SAQ : 12698451

Domaine du Tariquet Classic 2015 ★★ | $ Photo courtoisie

IGP Sud-Ouest : Un autre blanc à tout petit prix offrant beaucoup de plaisir. Assemblage d’ugni blanc, de colombard, de sauvignon et de gros manseng. C’est léger avec des notes franches d’épices, d’agrumes et d’herbe coupée. Un vin demi-sec montrant une bonne vivacité en bouche. Matière assez bien nourrie et jouant sur la fraîcheur des arômes perçus au nez. L’équilibre acidité/sucre est excellent­­, ce qui rend le vin fort digeste­­. C’est simple, tout en restant original. Parfait avec les poissons blancs comme la sole ou le turbot. Servir bien frais, autour de 8 degrés.

10,5 % France | Vin blanc | 12,45 $ | 5,1 g/L

CODE SAQ : 521518

Chaminé 2014 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie

Cortes de Cima, Vinho Regional Alentejano : Petit rouge d’Alentejano produit par l’un des meilleurs producteurs de la région. Le vin est issu d’un assemblage où l’aragonez (tempranillo portugais) et la syrah dominent. Joli bouquet parfumé de cerise rouge, de pomme grenade, de poivre et de fumée qui ne sont pas sans lui donner des airs rappelant les vins de Côtes-du-rhône. Bouche délicieuse, avec un fruit souple dans un ensemble passablement charnu et énergique. Ça se laisse boire sans détour avec un pot-au-feu. Servir légèrement rafraîchi, autour de 15 degrés.

13,5 % Portugal | Vin rouge | 14,55 $ | 2,7 g/L

CODE SAQ : 10403410

Chianti Riserva 2013 ★★ ½ | $ ½ Photo courtoisie

Rocca delle Macìe : Belle nouveauté que ce petit chianti qui vient de débarquer sur les tablettes de la SAQ. Composé majoritairement de sangiovese, il est complété par le merlot et le cabernet-sauvignon. Un rouge léger, au nez agréable de cerise, de poivre et de bonbon à la cannelle. C’est souple, assez bien détaillé avec une acidité basse. Juste assez plus complexe qu’un petit vin de tous les jours, il fera néanmoins le match parfait avec le spaghetti à la bolognaise du milieu de semaine! Excellent rapport qualité/prix/plaisir. Servir légèrement rafraîchi, autour de 16 degrés.

13,5 % Italie | Vin rouge | 16,95 $ | 2,4 g/L

CODE SAQ : 12989750