Les tendances porno de 2016 étaient fascinantes

Incroyable, mais vrai: la porno en ligne semble être la seule survivante de 2016 selon le bilan annuel de Pornhub publié ce mercredi.



À l’échelle mondiale, le populaire portail constate une hausse annuelle de 1218 pétaoctets en bande passante sur son site; soit «assez de données pour couvrir la circonférence de la Lune en clés USB» pour reprendre l’expression colorée du rapport.

Les plus grands consommateurs de 2016 sur PornHub*

Les Canadiens, quatrièmes plus grands consommateurs de porno de la planète, se sont également distingués tout au long de l’année. Au quatrième rang en nombre de pages vues, le pays monte toutefois sur la troisième marche du podium lorsqu’on considère le trafic généré sur le portail.



Côté fantasmes, les Canadiens sont très... familiaux.

Les mots-clés les plus populaires au Canada en 2016

1. Lesbienne («lesbian»)

2. Demi-sœur («stepsister»)

3. Mère que j’aimerais baiser («MILF»)

4. Belle-mère («stepmom»)

5. Dessins animés («cartoon»)



Nouvelle tendance: la porno «geek»



Autre tendance constatée: la porno à saveur «geek» se distingue de plus en plus dans le pays.



Les recherches sur «Overwatch» (un jeu vidéo) se glissent au sixième rang du top 10 des requêtes au Canada. «Minecraft», de son côté, a fait un bond de 195% en popularité dans les recherches des habitués de PornHub canadiens.



La réalité virtuelle («VR»), elle, a fait un bond de 855% en popularité.



Comme quoi, même en porno, les Canadiens adoptent les nouvelles tendances.



Fierté nationale au Québec



Et, pour finir...

Les recherches les plus populaires au Québec sont...

1. Québec

2. Canadienne («Canadian»)

3. Français («French»)



René Lévesque serait fier de nous!