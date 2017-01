Partage et prospérité pour 2017

Sœur Angèle est un ange, la référence lui va comme un gant de fine­­ broderie. Souriante, enjouée, presque espiègle, elle a le cœur sur la main tout en étant dans le cœur de bien des gens au Québec. En ce début d’année, elle nous offre une recette chaleureuse et réconfortante, simple et savoureuse: les polpettes accompagnées de lentilles, symbole de partage et de prospérité.

Questionnaire gourmand

Présentez-moi votre accessoire de cuisine chouchou et pourquoi l’avoir choisi?

Voici un objet qui appartenait à ma grand-mère, un coupe-pâte très polyvalent, il est en laiton. Il est bien vieux et bien fragile, à tel point qu’il a fallu le ressouder le jour qu’il s’est cassé en dessous de la rondelle coupante et striée. Tu vois, je m’en sers encore pour les tartes, pour les pâtes, pour toutes sortes de préparations culinaires salées ou sucrées. C’est tellement de souvenirs depuis toutes ces années, depuis que ma grand-mère me l’a donné quand j’avais sept ans. Il ne m’a jamais quitté.

Avez-vous d’autres accessoires qui vous facilitent la vie?

Bon, là aussi, comme moi, c’est une antiquité, dit Angèle, en s’esclaffant. Mon thermomètre de cuisson, un bien bon compagnon. Il en a vu du pays lui, comme on dit. Je ne m’en sépare jamais, partout où je vais, il me suit et me rend de précieux services.

Pour vous, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi? Photo Pierre-Paul Poulin

Du monde, du monde et bien du monde autour de la table. Je dis une table, mais ça peut être plusieurs tables dans une grande salle à manger ou une salle de banquet ou un réfectoire. Peu importe le luxe ou le décorum du lieu, j’aime voir le bonheur sur les visages de gens qui ont bien mangé et qui sont heureux de partager. C’est un peu pour ça, la recette que je vous donne. Un plat modeste à faire avec des aubergines ou du veau, du bœuf ou du porc, pour ceux qui en ont les moyens. Mais avec des lentilles, produit modeste par excellence, cela est en soi bon au goût. J’adore ces petites légumineuses si délicates qui absorbent tous les arômes du bouillon fait avec passion et amour. Bien voilà, c’est ça le partage, ce n’est pas dispendieux­­, mais très savoureux.

Essayez-vous les recettes avant de les servir à vos invités?

Non, il faut que ça marche. Puis il y a toujours moyen de se rattraper si une erreur arrive. Qui peut se plaindre d’un petit faux pas, si cela est fait avec de belles intentions? Ça passera tout seul, même s’il manque un peu de ceci ou de cela. L’essentiel, c’est le bon produit de base, et le plaisir de faire plaisir. Étonnamment, ça se goûte dans une recette si tu y as mis de l’amour.

Dites-nous qu’il vous est déjà arrivé de servir un plat raté?

Là encore, c’est bien difficile de relater une chose en particulier, mais spontanément, je dirais que j’ai fait des choses incroyables à la télévision, des choses fantastiques, puis des choses un peu fofolles­­, des fours qui explosent, des casseroles qui tombent, plus de temps pour la recette, on va à la pause...

Quel est votre produit culinaire fétiche dont vous ne pouvez pas vous passer? Photo courtoisie

Le sirop d’érable, je peux te dire que j’en ai fait manger partout sur la planète.

Meilleure expérience culinaire à vie?

Pour moi, c’est toujours la prochaine. Alors, là, tu vois, je compte bien manger à la table du Saint-Père en 2017. Ce serait pour moi un bien beau cadeau.

Un souvenir qui vous est cher?

Je me souviens d’un majestueux repas en Égypte, je ne me souviens plus des circonstances par contre, mais je me souviens des cuisiniers un peu éberlués de voir une sœur dans la cuisine à faire des centaines de plats pour les invités­­. J’ai vécu tellement de belles choses.

Ça sentait quoi chez vous dans la cuisine lorsque vous étiez petite?

Ça sentait le «fait maison». On ne gaspillait rien, tout était recyclable, le lait pour les nombreux besoins, dont le beurre, mais aussi le petit lait pour me donner la chance de faire moi-même un fromage avec. Alors, oui, je dirais que ça sentait le respect des produits, tous les produits que la nature généreuse nous offre.

Avez-vous un rêve culinaire : un resto où vous souhaitez aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Mon fromage... Le Sœur Angèle. Il gagne des concours partout, j’espère bien que le pape François le partagera à table avec moi un jour, mais je sou­haite­­ aussi qu’il soit vendu en France et en Italie. Ce serait merveilleux.

Livre de recettes préféré? Photo courtoisie

J’aimais beaucoup Jehane Benoît, elle m’a transmis son bâton de pèlerin culinaire, si je puis dire. C’était plutôt une cuillère en bois qu’un bâton, mais le message est le même... Donne du bonheur­­ aux gens en partageant ton savoir­­ et fais un bon repas, surtout à ceux qui ont moins les moyens et aussi, transmets ta passion pour la bonne cuisine et les bons produits. Elle a raison.

