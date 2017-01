Printemps pourra ouvrir le dimanche

Après plus d'un an et demi de négociations tendues, les grands magasins parisiens vont finalement pouvoir ouvrir tous les dimanches de l'année, un enjeu important pour ces temples du commerce qui accueillent une part importante de touristes internationaux, selon l’AFP. Cette semaine, Printemps, après plusieurs échecs, a finalement obtenu un accord syndical sur l'ouverture dominicale du grand magasin, qui pourrait intervenir «autour du printemps», selon la direction. Printemps était le dernier grand magasin parisien à ne pas pouvoir ouvrir le dimanche, un an et demi après la mise en place de la loi dite Macron.