Rouge et Or: Alexandre Gagnon dans les traces de sa mère

Alexandre Gagnon poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le joueur de ligne défensive du campus Notre-Dame-de-Foy a confirmé sa décision, jeudi. Il marchera ainsi dans les traces de sa mère Lucie qui a porté les couleurs du Rouge et Or en volleyball au cours d’une saison dans les années 1970.

«Depuis que je suis tout jeune, j’assiste aux parties du Rouge et Or en football, volleyball et basketball, a raconté Gagnon. J’espérais un jour porter les couleurs du Rouge et Or. Je suis fier de faire partie de la famille du Rouge et Or.»

Avant d’arrêter son choix, Gagnon a aussi considéré le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. «Au départ, ma décision était un peu guidée par les autres puisque mes parents ont étudié tous les deux à Laval. Pour cette raison, j’ai regardé ailleurs. Maintenant que mon choix est fait, je suis fier de dire que c’est ma décision et non celle des autres.»

L’aspect scolaire a pesé lourd dans la balance. «Le programme de statistiques de Laval est celui qui m’allumait le plus. À Sherbrooke, il n’y avait pas de programme qui venait me chercher. La présence de Glen (Constantin) comme entraîneur de position et la fierté de représenter l’Université Laval ont été les deux autres facteurs déterminants dans mon choix. Quant à la présence d’une dizaine de finissants du Notre-Dame, je suis vraiment content et c’est un bonus, mais ce ne fut pas un facteur dans ma décision.»

Un titre au bol d’or

Utilisé comme ailier défensif l’an dernier dans le schéma défensif 34 du Notre-Dame, Gagnon a aussi vu de l’action à l’intérieur dans des fronts de cinq joueurs. «Les entraîneurs n’ont pas encore décidé à quelle position je vais évoluer. Je vais me retrouver en technique 3 ou comme ailier défensif du côté court du terrain. Je suis prêt pour les deux.»

Gagnon est très heureux de sa dernière saison où il a complété sa carrière collégiale avec un titre du Bol d’Or.

«Je n’ai pas présenté de statistiques éblouissantes, mais j’ai fait mon travail. Comme capitaine, j’ai apporté du leadership. Ce dont je suis le plus fier, c’est notre victoire au Bol d’Or.»