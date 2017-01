Suis-je en train de ruiner mes chances de survie?

Je suis une rescapée d’un premier cancer du sein. En rémission depuis cinq ans, le mois dernier on m’a annoncé que je faisais une récidive. Même si ça m’a scié les jambes, il a bien fallu que je revienne à la réalité pour faire face à l’envahisseur.

Quand on m’a annoncé que je devrais me soumettre de nouveau à la chimiothérapie, d’affreux souvenirs de maux de cœur, d’étourdissements et de fatigue extrême me sont revenus en mémoire. Je me suis précipitée à la librairie pour acheter le livre de Josée Blanchette « Je ne sais pas pondre l’œuf mais je sais quand il est pourri », écrit pour sensibiliser les gens à l’existence d’alternatives de traitement contre le cancer.

Je l’ai lu, et je suis encore plus mêlée sur la décision à prendre. J’envisageais de refuser la chimio, mais mon entourage est tellement contre cette idée. Quant à mon oncologue, il trouve que je succombe à la médiatisation d’une idée farfelue. Et je dois reconnaître que mon premier cancer fut vaincu par la chimio.

Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement ni ce que vos lectrices en pensent, mais j’aimerais tellement le savoir, même si entre temps je risque d’avoir pris moi-même une décision définitive.

Une femme qui veut vivre

Je n’ai pas envie de vous donner une opinion sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, car il s’agit de votre santé et non de la mienne. Vous seule savez, ou intuitionnez ce qui sera bon pour vous. Je vous dirai par contre que la teneur de ce livre ainsi que le fait que le Docteur Jean Rochon l’ait préfacé me semblent lui accorder un poids indéniable.

Josée Blanchette y propose des voies alternatives à la chimiothérapie sur lesquelles le milieu médical aurait intérêt à se pencher. Elle précise aussi quelle a voulu ce livre comme « ...un outil de conscientisation et de responsabilisation. » Certaines certitudes doivent parfois être remises en question pour permettre à la médecine d’avancer. C’est ce qu’elle a voulu faire à l’aide de son expérience personnelle et de celle d’autres patientes. Bonne réflexion! Vous seule devriez savoir ce qui est bon pour vous.