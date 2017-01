Tuerie de Fort Lauderdale: le suspect n’était pas sur un vol canadien, selon les autorités canadiennes

FORT LAUDERDALE, Floride | Le transporteur aérien Air Canada a indiqué sur Twitter qu’aucune personne du nom d’Esteban Santiago ne figure sur la liste de ses passagers à destination de Fort Lauderdale, en Floride, où cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées par un tireur.

Nous confirmons pas de dossier passager Esteban Santiago, pas d’arme enregistrée, à bord des vols #FLL 5/5 — Air Canada (@AirCanada) 6 janvier 2017

L’ambassade du Canada a plus tard écrit, également sur Twitter, que le suspect n’a pas voyagé par avion du Canada pour se rendre en Floride.

Le nom d’Esteban Santiago a circulé vendredi après-midi dans les médias américains peu après le carnage survenu dans l’aire de récupération des bagages au terminal 2 de l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood.

L’homme avait semble-t-il une arme à feu dans son bagage à main et est allé aux toilettes pour la charger.

Selon CBS, l’homme de 26 ans serait originaire du New Jersey, mais, en fin d’après-midi, les autorités n’avaient encore rien confirmé sur le suspect, se limitant à dire qu’une personne était détenue relativement à cette tuerie et que son arrestation s’était déroulée sans incident.

Il a aussi été mentionné dans les médias américains que l’homme avait une carte d’identité militaire sur lui au moment de son arrestation, mais qu’on ne sait pas s’il s’agit bien de sa carte d’identité personnelle ou celle de quelqu’un d’autre.

Un commissaire de la police locale a par ailleurs affirmé que le tireur était un passager sur un vol canadien, sans toutefois préciser le nom de la compagnie aérienne ni l’origine du vol.

WPLG Local 10, un média de la Floride, a pour sa part rapporté que le suspect a voyagé de l’Alaska jusqu’à Minneapolis, puis jusqu’à Fort Lauderdale sur un vol d’Air Canada.

Par ailleurs, Air Canada a indiqué que l’aéroport de Fort Lauderdale «est fermé et les vols annulés pour le reste de la journée» et a mis en place une politique à l’intention des clients qui ont acheté un billet pour un voyage au départ ou à destination de cet aéroport, ou y transitant, ce vendredi ou samedi.

WestJet a précisé que quatre de ses vols sont affectés par la fermeture de l’aéroport floridien. «Pour l’instant, aucun vol ne peut atterrir à FLL, alors nous en avons annulé deux et un troisième a été dérouté vers Montréal. Le quatrième est en attente au sol pour un départ imminent d’Ottawa. Nous travaillons fort pour assurer que nos clients puissent être redirigés le plus tôt possible en sécurité.»

«Nos vols prévus aujourd’hui ont opéré tel que prévu, soit le vol TS945 pour Montréal et le vol TS571 pour Toronto, a de son côté indiqué Air Transat. Nous surveillons la situation de près pour les départs prévus demain (samedi). Veuillez consulter notre site Web pour les horaires des vols.»