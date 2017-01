Tyson Jost était dans la mire du CH

Le nom du productif attaquant diplômé de la Ligue junior A de la Colombie-Britannique était placé au sommet de la liste de Trevor Timmins et Marc Bergevin au repêchage. Il revenait constamment dans les discussions.

Mais Jost avait posé un dilemme avec ses 42 buts et 104 points en seulement 42 matchs chez les Vees de Penticton.

Le petit attaquant de 5 pi 11 po et 194 livres les avait charmés non seulement en raison de ses talents de marqueur, mais aussi par ses aptitudes défensives.

Au sein de la formation canadienne au Mondial junior, les amateurs et observateurs ont découvert l’Albertain sur le troisième trio aux côtés de Nicolas Roy et Julien Gauthier. Et il s’est aussi signalé sur la ligne de tête avec Dylan Strome.