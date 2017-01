Un plaisir très, très coupable

«J’comprends pas le fait de cacher ses seins. Si tu veux les toucher, vas-y!» Voilà le genre de répliques qu’on entend dans Barmaids, la nouvelle série docu-réalité de MusiquePlus, qui sera sans doute le plaisir très, très coupable de plusieurs téléspectateurs cet hiver.

Présenté hier, le premier épisode du docu-réalité produit par Datsit (Belle et bum) regorge de déclarations colorées (le mot est faible) qui feront le tour de Twitter au cours des prochains mois. Un autre exemple? «Je suis superficielle, mais au fond de moi, je l’sais que je ne l’suis pas.» Le concept de Barmaids n’est pas sorcier: on suit six filles âgées de 19 à 29 ans qui gagnent leur vie en servant des drinks derrière un comptoir. C’est trash, mais loin d’être désa­gréable.

Hier soir, on savait à quoi s’en tenir avant même le générique d’ouverture, grâce au montage d’images tirées des 13 épisodes à venir. On voyait les filles en tenues ultra sexy trinquer, faire le party les mains dans les airs, boire à même la bouteille, etc. La caméra d’Anicée Ouellet (Un souper presque parfait) et Simon Sachel (Célibataires et nus) les montrait aussi à quatre pattes dans la bouette en pleine course à obstacles, au resto, au gym, au salon de coiffure, alouette.

Des filles qui s’assument

Les protagonistes de Barmaids sont des filles qui s’assument pleinement, ce qui fait qu’on rit avec elles, et non d’elles. Toutes attachantes à leur manière, la plupart n’ont aucune retenue devant la caméra. C’est notamment le cas de Marilyne, la lionne du groupe, qui sévit au Moon Nightclub de Laval. Véritable machine à citations, elle fait le show à elle seule. Célibataire depuis cinq ans, elle voudrait d’un chum «à temps partiel», un pompier peut-être. Son mantra? «Si t’es trop sainte-nitouche, reste chez vous.»

Mère d’un jeune garçon, Carolane ne donne pas sa place non plus. Expressive à souhait, elle travaille au Riviera de Vaudreuil-Dorion. Plus tard durant la saison, lors d’un souper bourré de malaises avec son chum, nous l’entendrons déclarer sans gêne: «Notre couple est basé sur le sexe. C’est notre qualité première.»

Quant aux autres, elles s’appellent Jessica (la plus éloquente), Éliane (la «Barbie» qui veut plaire à son chum), Sandrine (la «lesbienne d’la gang») et Rachel (l’artiste tatoueuse plus réservée).

► MusiquePlus présente Barmaids le jeudi à 21 h 30

Les 4 meilleures répliques

«Mon meilleur atout physique? Sans prétention, ma face pis mes seins naturels. »

– Marilyne

«Ce que j’hais d’ma job, c’est les gars qui jouent des games. Tsé, ils arrivent dans l’bar, pis ils sont comme : “Hey la p’tite, sers-moi ça!” Pis moi, j’suis comme : “Ouin? Fuck you!” »

– Carolane

«Je n’aime pas suer au gym. Ça m’écœure. »

– Éliane

«J’aime rire de moi-même, mais j’aime surtout rire des gens. »

– Jessica