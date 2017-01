Une autre 2e période fatale aux Remparts

ROUYN-NORANDA - Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Remparts de Québec cette semaine!

Victimes de quatre buts à la deuxième période, les Québécois ont encaissé un revers de 8-2 aux mains des Huskies de Rouyn-Noranda, vendredi soir, devant 1975 spectateurs à l’aréna IamGold.

Le même genre de débandade durant l’engagement médian avait ponctué la défaite de 5-2, mercredi, dans le domicile des Huskies.

Une formation privée de cinq de ses meilleurs éléments : les défenseurs Jérémy Lauzon, Philippe Myers, Jacob Neveu, les attaquants Martins Dzierkals et Manuel Wiederer!

Antoine Waked a dépecé la défensive des Diables rouges en inscrivant un doublé à la deuxième période. Entre les deux réussites du vétéran de la Meute, Peter Abbandonato et Gabriel Fontaine avaient fait mouche dans un intervalle de 70 secondes.

Alexandre Fortin a fermé les livres en déjouant le gardien Evgeny Kiselev dès la 8e seconde de la troisième période. Puis, durant le festival d’indiscipline des Diables rouges Raphaël Harvey-Pinard, Chris McQuaid et Jérémy Diotte se sont payés la traite.

Yanick Turcotte et Derek Gentile ont enfilé les buts des visiteurs. Le premier et le dernier de la partie.

Le trio de Turcotte, complété par Andrew Coxhead et Mikaël Robidoux fut le plus incisif.

SÉQUENCE MALSAINE

Il s’agissait du quatrième revers consécutif des Remparts qui ont accumulé un seul point de classement durant cette séquence.

Depuis le retour de la pause de Noël, Québec pavane un dossier de 1-3-1. Il faudra rappeler à certains Diables rouges que le temps des Fêtes est terminé!

Vos favoris disputeront la victoire aux Foreurs de Val-d’Or samedi et dimanche au Centre AirCreebec avant de revenir dans la Vieille capitale.

TURCOTTE MARQUE

Les Québécois ont rapidement pris l’avantage aux buts quand Turcotte a glissé la rondelle entre les pattes du gardien Samuel Harvey.

Pour le costaud des Remparts, il s’agissait d’un 4e but cette saison, son premier depuis le 6 novembre et un premier point depuis le 9 du même mois.

Les locaux ont ensuite généré les meilleures charges. Evgeny Kiselev a maintes fois employé son bouclier pour rediriger la rondelle vers le coin de la patinoire.

Le petit gardien a refusé de céder lors d’une descente en solitaire de Fontaine.

Avec quelques secondes à égrener à la période, Phillip Kurashev a raté la cible alors que le protecteur masqué du filet des locaux n’était plus à son poste.

PERTE DE COHÉSION

Croisant devant le filet, Waked a frappé la rondelle en plein vol pour créer l’égalité à un à la 7e minute de la deuxième. Les Huskies évoluaient depuis un bon moment à six contre cinq, puisqu’une infraction était appelée contre Mathieu Ayotte.

Abbadonato a profité d’une remise parfaite dans l’enclave pour assurer l’avantage aux locaux. Fontaine était isolé à la droite de Kiselev pour faire 3-1.

Puis, pendant que Ayotte était assis au cachot, Waked a fermé le grand livre de contes des visiteurs.

CRETON ET INDISCIPLINE

Fontaine a profité d’une largesse de Kiselev pour faire 5-1 dès la 8e seconde de la troisième. L’affaire était entendue et les Remparts se sont ensuite relayés au cachot. Tantôt Ayotte, tantôt Gagné, puis Boucher et Huntley et Mathieu.

Harvey-Pinard (qui célébrait son 18e anniversaire) et McQuaid ont profité de ces épisodes à cinq contre quatre pour engraisser leur fiche personnelle.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Diotte a levé les bras au ciel avec trois minutes à égrener au supplice des Québécois.

Gentile a aussi compté dans une cause perdue.

EN DEUX LIGNES

Blessé au bas du corps mercredi, Jesse Sutton a été examiné par l’orthopédiste François Marquis vendredi. Les résultats du spécialiste du genou n’ont pas encore été dévoilés à la presse...En début de match, Philippe Boucher a formé un trio russophone en jumelant Buynitskiy, Kureashev et Larionov. Ce dernier disputait son 1er match sur la route cette saison.