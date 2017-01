Une journée spéciale pour Guillaume Latendresse

C’est un grand jour pour l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse, lui qui sera honoré, ce samedi soir à Drummondville, quand les Voltigeurs retireront son chandail numéro 22.

Une cérémonie se tiendra avant la partie contre les Olympiques de Gatineau.

«Je suis très excité: c’est un honneur incroyable pour moi, a commenté Latendresse, dans une entrevue publiée vendredi sur le site web de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Je suis tellement fier d’avoir porté cet uniforme-là. L’organisation m’a tellement donné. J’ai grandi comme joueur et comme personne pendant mon séjour à Drummondville.»

En trois campagnes avec les Voltigeurs, Latendresse a totalisé 210 points, dont 96 buts, en seulement 169 matchs de saison régulière. Il a ajouté 15 points en 11 parties éliminatoires.

Latendresse a notamment connu d’excellents moments en compagnie de son coéquipier Derick Brassard.

«On a connu de belles années ensemble, a fait remarquer Latendresse, sur le site de la LHJMQ. Derick était le fabricant de jeux, et moi, je les finissais. On était les têtes d’affiche de ces années-là, mais ce que je retiens avant tout, ce sont les liens spéciaux qu’on a tissés avec nos coéquipiers. Je me suis fait des amis pour la vie dans ce vestiaire-là. Ils font partie de qui je suis aujourd’hui. Le 7 janvier, il va y avoir un peu de chacun de mes chums dans cette bannière-là.»

Plus de 200 matchs avec le Canadien

En novembre dernier, c’est d’ailleurs Brassard qui avait été honoré par les Voltigeurs, ce qui avait donné un avant-goût à Latendresse en vue de la soirée de samedi.

Âgé de 29 ans, Latendresse a joué ses derniers matchs dans la Ligue nationale de hockey en 2012-2013 dans l’uniforme des Sénateurs d’Ottawa.

Avec le Canadien, il a disputé 232 rencontres, récoltant 85 points, dont 48 buts. Il a aussi porté les couleurs du Wild du Minnesota.