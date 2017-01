LABRIE, Cécile



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 décembre 2016, est décédée à l'âge de 80 ans, Cécile Labrie.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Lise) et Sylvain (Mireille), sa fille Maryse (Pierre), ses petits- enfants Rémi, Mathieu, Shawn- Anthony, Alexandra-Paige, Xavier-Justin et Zachary, sa soeur Laurianne (Denis) ainsi que plusieurs autres membres de sa famille adoptive: Gislain, Murielle, Yolande, Marjolaine, Harold, Linda et Gino.La famille recevra vos condoléances au Complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QCJ2W 1E2450-359-0990le dimanche 22 janvier 2017, de 13h à 16h, suivies de la célébration de la Parole à 16h.La famille vous prie de ne pas faire parvenir de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.