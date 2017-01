LAMÈRE, Frank



À l’Hôpital Pierre Le Gardeur, le vendredi 30 décembre, est décédé Frank Lamère, veuf en premières noces de Raymonde St-Jean, et en secondes noces de Laurette Beaudry.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Danielle) et Andrée (Antoine), ses deux petits-enfants Alexandre (Marilyne) et Marie-Ève (Maxime), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine Delisle, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 14 janvier dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 16h.