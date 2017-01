BAILLARGEON, Jean-Pierre



À Mascouche, le 29 décembre 2016, à l'âge de 63 ans, est décédé Monsieur Jean-Pierre Baillargeon, conjoint de Madame Renée Raby.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane et Josée Turcotte, ses trois petits-fils Alexandre, Gabriel et Jonathan Lapointe, sa soeur Johanne, ses frères Réjean, Dany, Jean-Guy et Harold ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2017 de 17h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier 2017 dès 10h, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 14 janvier 2017 à 12h, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Alzheimer Montréal serait apprécié en la mémoire de Jean-Pierre Baillargeon.