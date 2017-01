10 albums québécois attendus en 2017

Qui marquera l’année musicale en 2017 au Québec? Que ce soit le retour sur disque en français de Roch Voisine ou celui en anglais de Céline Dion, en passant par le folk de Vincent Vallières ou la pop accrocheuse de Marc Dupré, voici dix artistes québécois qui lanceront un album en 2017.

Quatre ans après Love Me Back To Life, Céline Dion travaille sur son prochain album en anglais. Aucune date de sortie n’est fixée pour l’instant, mais on sait que cet opus, dont le premier extrait, Recovering, est signé Pink, sera dans les bacs au courant de l’année.