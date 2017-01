CAMPEAU, Jean-Marc



À Montréal, le 22 décembre 2016, à l’âge de 89 ans, est décédé Jean-Marc Campeau, époux de Madeleine Aubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Luc Desjardins), Robert et Luc (Annie Denommé). Il laisse également ses petits-enfants Martin, Valérie et Julien et leurs conjoints-es; de même que ses arrière-petits-enfants et sa soeur Lise (Daoust).La famille accueillera parents et amis au salon Urgel Bourgie Athos, 1255 rue Beaumont, Ville Mont-Royal (métro Acadie).Heures des visites: samedi le 14 janvier à 14h, suivi d’une cérémonie hommage à 16h et retrouvailles.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants seraient appréciés http://fondationduchildren.com