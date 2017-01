BARON, Rose



De Laval-Ouest, le 3 janvier 2017, à l'âge de 85 ans est décédée Mme Rose Baron, épouse de feu Gaston Sabourin.Précédé de son fils Denis (Danielle), elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Lise), Francine, Ginette (Jacques) et Jacques (Sylvie) ses 10 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 10 janvier de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même mardi à 20h30 en la chapelle du Complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit.