CHOLETTE, Diane



À Laval, le 3 janvier 2017, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Diane Cholette, épouse de M. Noël Lortie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Johanne (Rosaire Morin), ses beaux-frères Mario et Richard (Marine), ses petits-enfants Jolyanne, Alex, Gabryelle, Shawn et sa filleule Kellianne, ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucun service funéraire et aucune exposition.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.