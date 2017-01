DROUIN, Lise



De Blainville, le 31 décembre 2016, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Lise Drouin, conjointe de M. Raymond Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses filles Édith, Hélène (Thierry) et Élise Gagnon, ainsi que ses petits-enfants Yanick, Justine, William, Charlotte et Félix. Elle laisse également ses soeurs Monique et Danielle et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier de 13h à 15h30 au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 15h30 en la chapelle du complexe.