VINETTE, Rita



À Montréal, le 24 décembre, à l'âge de 85 ans, est décédée Rita Vinette.Elle laisse dans le deuil son frère et sa soeur Armand et Claire, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et ami(e)s.Un service aura lieu ce mercredi 11 janvier à la chapelle de la Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut du cancer de Montréal seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES(514) 342-8000