MÉTHOT, Normand



À l'hôpital de St-Eustache, le 30 décembre 2016, à l'âge de 71 ans, est décédé Normand Méthot, époux de Danielle Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Eric et son petit-fils Jimmy, sa mère Claire Touten, sa belle-fille Mélanie (Serge) et son fils Jimi, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe:le mardi 10 janvier dès 18h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 21h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.