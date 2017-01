DORVAL, Suzanne (Auger)



De Beauharnois, le 3 janvier 2017, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Suzanne Auger, épouse de feu Jacques Dorval et mère de feu André.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Francine), Louise (Richard), Claude (Monic), Benoit (Paola), Alain (Chantal), Pierre (Marie-Claude) et Michel (Jocelyne), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également son frère Jean-Claude Auger, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le jeudi 12 janvier 2017 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois.La famille recevra les condoléances en l'église à compter de 9h30. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200