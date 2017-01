MÉNARD, Jean-Paul



À Montréal, le 28 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Ménard, époux de feu Madame Lise Malouin et prédécédé par son fils feu Jean-Paul jr.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Stéphane) et Sylvain (Josée), ses petits-enfants Julie et Tex, son arrière-petit-fils Raphaël, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 14 janvier 2017 de 10h00 à 19h15 au Complexe funéraire:et une cérémonie religieuse suivra à 19h30 en chapelle du complexe.Un don à la Fondation Québécoise du cancer serait apprécié, en la mémoire de Jean-Paul Ménard.