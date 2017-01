ROY, Laurent



À Montréal, le 31 décembre 2016, à l’âge de 75 ans, est décédé M. Laurent Roy, époux de Mme Ange-Aimée Lavoie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien Roy, Michelle Roy (Léo Harisson), ses petits-enfants, Brenda Harisson, Dave Harisson et Kathleen Harisson, ses frères et sa soeur, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, Qc H1W 1P2le dimanche 8 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h et une cérémonie en la chapelle aura lieu à 20h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Québécoise du cancer seraient appréciés.