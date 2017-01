GENDREAU, Yvette (née Larin)



À Laval, le 1er janvier 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Yvette Larin, épouse de feu M. Louis Gendreau.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Laurence) et Marc (Sylvie), ses petits-enfants Philippe, Catherine, Anne et Jérémie, ses arrière-petits-enfants Léonie et Édouard, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h au:Un hommage aura lieu le samedi 14 janvier 2017 à 11h et le salon ouvrira dès 9h30.Des dons à la Société de l'arthrite du Québec seraient appréciés.