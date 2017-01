RHÉAUME, Léo



À Montréal, le jeudi 5 janvier 2017 est décédé, à l'âge de 92 ans, M. Léo Rhéaume, épouse de Mme Thérèse Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères, Roger (Huguette) et Ronald, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le mercredi 11 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi dès 9h30. Les funérailles seront célébrées le jeudi 12 janvier 2017, à 11h en l'église de St-Donat, située au 6805, rue De Marseille, Montréal.