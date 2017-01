RHÉAUME, Ronald



De Rosemère, le 26 novembre 2016, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Ronald Rhéaume, époux de Mme Ginette Boudreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Véronique (François) et Julie (Eric), ses petits-enfants Étienne, Marc-Antoine, Gabriel, Simon, Rosalie, Charles et Émilie, ses frères Christian, Alain (Monique), Serge (Claudette) et Jocelyn (Céline), neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Il sera exposé au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle lundi 9 janvier de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. Un hommage lui sera rendu ce jour même à 20h