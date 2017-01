Honorable Yvon Dupuis C.P.





C'est avec beaucoup de regret que nous annonçons le décès de l'honorable Yvon Dupuis, survenu le 1er janvier 2017, à l'âge de 90 ans.Jeune orateur hors-pair, il a été élu député à l'âge de 25 ans ce qui faisait de lui le plus jeune parlementaire à faire face à Maurice Duplessis en 1952. Il fut par la suite élu député fédéral du comté de St-Jean-Iberville-Napierville en 1958 et par la suite Ministre d'État dans le cabinet de Lester B. Peason en 1964. Il a aussi occupé la fonction de chef provincial du Ralliement Créditiste en 1973.Il a été président fondateur de Thémis-Multifastum Inc. spécialisé dans la confection de dossiers légaux pour la Cour d'Appel du Québec de la Cour Suprême.Homme de conviction, il a été le premier animateur du matin de lignes ouvertes durant plusieurs années à CKVL, CKAC et CJMS. À sa retraite, mélomane, il a animé une émission hebdomadaire pendant plusieurs années à CIBL dédiée à la chansonnette française tout en transmettant sa passion à de jeunes aspirants à une carrière radiophonique. Il fut également éditeur et propriétaire du journal DÉFI et chroniqueur quotidien au Journal de Montréal.Humaniste et altruiste, il a voyagé avec sa chérie, compagne et complice Robert au tour du monde. Ils ont partagé cette passion avec leurs nombreux clients qu'ils estimaient et qui allaient les consulter à leur agence "Voyages Yvon Dupuis".Il a eu une vie des plus actives, palpitantes et intéressantes qu'il a raconté dans ses mémoires, ce qui est le plus bel héritage qu'il ait laissé à sa famille, ses amis et le public.Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie et épouse depuis 62 ans Roberte Langevin ainsi que ses enfants, Annie (Louis Bélanger), Nathalie (Pierre Laberge), Langevin et feu Yves (Monika Paskova); ses petits-enfants: Johan, Émilie, Laurence (sa mère Martine), Frédéric et Roberta; d'autres membres de la famille Claudia, Nathalie, Louise et ses neveux et nièces; de nombreux amis auquels il était très attaché et qu'il appréciait de tout coeur.La famille remercie le personnel de l'hôpital Charles-Le Moyne pour leur dévouement à rendre ses derniers jours confortables.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 janvier de 13h à 16h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, Qc H3V 1E7Tél: (514) 342-8000www.dignitequebec.comDes dons au Fonds Yves Dupuis, Recherche sur le cancer de l'hôpital Général Juif seraient appréciés, des enveloppes pour les dons seront disponibles sur place ou vous pourrez faire parvenir vos dons à l'adresse suivante:MONTRÉAL (QUÉBEC) H3T 1E3