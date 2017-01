VINCENT, Jean-René



Nous sommes dans le regret de vous apprendre le décès de Jean-René Vincent, fils de feu Robert Vincent et feu Alexandrine Corbeil.Né à Asbestos, le 21 septembre 1932, M. Vincent est décédé le jeudi 22 décembre dernier au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, à l'âge de 84 ans et 3 mois, après un long séjour en soins palliatifs.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Bélanger, ses enfants Marc-Philippe et Nicole, ses petites-filles Stéphanie (Benoît Lapierre) et Marilyne et ses arrière-petits-enfants Rosalie et Jacob.Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Maxime, 160 rue Charron, Longueuil (Lemoyne), le jeudi 12 janvier 2017 à 14h. La famille recevra les condoléances à l'église même à partir de 13h.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: ROBERT CENAC