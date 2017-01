BLANCHETTE (née Auclair)

Thérèse



À Laval, le jeudi 29 décembre, est décédée à l’âge de 87 ans, Thérèse Auclair, veuve de Julien Blanchette.Elle laisse dans le deuil sa fille Lisette, ses petits-fils Éric et Danny Dufour, ses arrière-petits-fils Jonathan et Antoine, ses frères Albert et Claude, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 14 janvier dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 13h.Au lieu de fleurs, un don à l’Association des Bénévoles du CHSLD Idola St-Jean serait apprécié.