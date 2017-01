RAYMOND-ANDERSON,

Suzanne



À St-Jérôme, le 27 décembre 2016, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Suzanne Raymond-Anderson, fille de feu Raoul Raymond et feu Lucille Proulx.Après 4 mois de traitements divers et transfusions multiples, la leucémie aiguë à eu raison de son corps.Elle est partie en douceur et tranquillement. Elle ne s'est pas aperçue qu'elle nous quittait et nous non plus!Suzanne laisse dans le deuil son époux Jean-Pierre Anderson, ses filles Caroline et Stéphanie et de même que son petit-fils Sao. Elle laisse aussi ses frères Denis, André (Céline) et Michel, sa famille et ses ami(e)s.La famille recevra les condoléances au printemps 2017, à St- Hippolyte.