SARRAZIN, Sylvie



À Sainte-Thérèse, le 4 janvier 2017, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Sylvie Sarrazin, épouse de M. Alain Dagenais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Arianne) et Andrée-Anne (Alexandre), sa soeur Danielle (Jacques), son frère Benoît (Lise), sa belle-mère Jeannette Rossignol, sa belle-soeur Michelle (Julien), neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le samedi 14 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu au salon à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.