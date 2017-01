DRAPEAU, Rita



14 sept. 1931 - 8 déc. 2016À Laval, le 8 décembre, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée Rita Drapeau, autrefois de La Tuque.Elle laisse dans le deuil ses 2 frères Paul Emile (Raymonde) et René (Nicole), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Elle sera exposée au Complexe:le samedi 14 janvier de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie commémorative.