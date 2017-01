À la recherche de ses parents biologiques

Gilles Olivier n’a amorcé ses recherches qu’en 2014, notamment après le décès de ses parents adoptifs. «J’ai eu de bons parents adoptifs et j’ai toujours considéré que le plus beau coup de cochon que j’aurais pu leur faire, c’était de chercher mes parents biologiques de leur vivant», expli­que le résident de Longueuil.

Né à la crèche Saint-Vincent-de-Paul en juillet 1949, il s’est tourné vers le Centre jeunesse de Québec et le Mouvement retrouvailles pour mettre la main sur son dossier. Sans obtenir beaucoup d’informations sur ses parents, il a fait une découverte qui l’a plongé dans des questionnements encore plus profonds.

«C’est encore un choc deux ans plus tard. Quand, à 64 ans, on cherche ses parents biologiques, on peut s’attendre à ce qu’ils soient décédés. Mais de là à apprendre que tu as un frère jumeau qui est mort à quatre jours, celle-là, je l’ai trouvée tough en maudit», confie M. Olivier en laissant échapper quelques sanglots.