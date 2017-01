RIENDEAU, Lucille née Parent



À Montréal, le samedi 31 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 93 ans, Lucille Parent, épouse de feu Jean Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, André (Lilianne), Denis (Denise) et Lise (Jean-Pierre) ses 6 petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi dès 9h. Les funérailles seront célébrées le samedi 14 janvier 2017, à 11h en l'église St-Donat, située au 6805, rue De Marseille, Montréal.