DRAPEAU, Claude



À Laval, le 2 janvier 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Claude Drapeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Alexandre et Maxime, ses petits-enfants Maude, Samuel et Zoélie, son frère Jacques, ses soeurs Denise et Louise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 15 janvier 2017 dès 12h, suivi d'une cérémonie à 16h30 au salon même.