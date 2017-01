SENÉCAL, Rita née Lebeau



Le 2 janvier 2017 est décédée paisiblement, à l'âge de 96 ans, madame Rita Lebeau, épouse de feu Antoine Senécal.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Jocelyne), Agathe (Paul), Lise (Jacques), ses petits- enfants Julie, Mathieu, Philippe, Catherine, François, Nicolas, ses arrière-petits-enfants Lowan, Maéla, Annabelle et Charlie, sa belle-soeur Marguerite, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi le 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h15 au Complexe Funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 14 janvier à 11h15 en Saints-Simon-et-Jude, 85 rue Sacré-Coeur à Charlemagne.