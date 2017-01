DAOUST, Huguette (née St-Jean)



À Montréal, le 15 novembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Huguette St-Jean, épouse de feu Roger Daoust et mère de feu Francine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Michel et Yves, ses petits-enfants, neveux, nièces ainsi que parents et amis.Une cérémonie aura lieu en la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges, situé au 4601 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, le samedi 14 janvier 2017 à 13h30, suivi de l'inhumation.