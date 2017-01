LIMOGES, Thérèse (Duquette)



À l'hôpital de Magog, le 23 décembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Thérèse Duquette Limoges, conjointe de feu Georges Limoges et fille de feu Joseph Duquette et feu Robertine Lacasse. Elle était la soeur de feu Jean (feu Rolande), feu Sara (feu Jean-Paul), feu Réal (Jeannine).Madame Limoges laisse également dans le deuil sa fille Diane, ses fils Sylvain (Terry) et Alain (Diane), ses deux petits-enfants Jessika et Martin, sa filleule Carole (Réal), Jacqueline ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces.La famille désire remercier tout le personnel du Domaine du boisée du Lac pour leurs bons soins et leur soutien ainsi qu'au personnel du centre hospitalier de Magog. La famille accueillera parents et amis à l'église Jean XXIII (7101 rue de l'Alsace, Anjou Montréal), le vendredi 13 janvier 2017 à compter de 9h30 et la cérémonie aura lieu à 11h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Cimetière St-Vincent-de-Paul.En lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital de Magog seraient appréciés.