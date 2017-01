Bientôt un ascenseur pour Léo

Léo, 8 ans, a reçu un chèque de 15 000 $, et ce n’est pas pour s’acheter une montagne de Lego. L’argent de la Fondation PC servira plutôt à construire un ascenseur chez lui.

Au Provigo Le Marché du boulevard Henri-Bourassa, samedi, c’était «la fête pour l’ascenseur», raconte le principal intéressé entre le spectacle de magie et le gâteau.

Il a de la difficulté à écrire et à dessiner. Son espérance de vie est d’environ 30 ans.

Pas évident de le faire garder, de prendre tous les congés nécessaires pour s’occuper de lui. Et faire un voyage, «c’est toute une histoire».

«Tout coûte cher et on est tout le temps en train d’attendre après de l’argent», poursuit Mme Bélanger. La salle de bain a déjà été adaptée pour lui au coût de 25 000 $. Mais les besoins sont beaucoup plus grands que les subventions de l’État.