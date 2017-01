THÉRIAULT, Edmond



À Laval, le 3 janvier 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Edmond Thériault, époux de feu Élizabeth Goupil.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (André), Diane (Clément), Louise (François), Nicole, Normand (Johanne), Yves (Martine) et Patrick (Sophie), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que ses nièces, neveux et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le dimanche 15 janvier 2017, de 10h à 17h. Une cérémonie religieuse aura lieu à 16h, au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal ou de Laval.