Comment composer avec un homme muet

Je suis dans une impasse dans ma vie de couple et je ne sais plus vers quoi me tourner pour comprendre. J’aurais aimé consulter, mais comme on est deux dans cette histoire et que l’autre a fermé à clé son organe de la parole, je commence à me demander si je ne devrais pas foutre le camp avec mes deux enfants.

Je suis avec mon conjoint depuis 10 ans et nous sommes mariés depuis 5 ans. J’ai d’ailleurs accepté sa demande en mariage parce que je croyais que ça lui apporterait une raison de calmer ses insécurités. Mais ça ne semble avoir eu aucun effet sur sa propension à se replier sur lui-même dès que quelque chose ne fait pas son affaire.

Une fois le mariage conclu, il est arrivé avec une nouvelle demande : celle d’avoir des enfants. Puisque dans son esprit une femme qui accepte de fonder une famille fait preuve d’un plus grand sérieux dans son engagement, j’ai eu deux enfants qui ont quatre et deux ans. Mais ça non plus n’a rien changé à son insécurité fondamentale.

Mon mari est un homme incapable de dire ce qui ne va pas. Élevé dans le giron d’une mère qui exerçait tous les pouvoirs et d’un père qui se taisait pour calmer la donne, il ne connaît pas les valeurs de la discussion pour régler un problème. Si quelque chose va mal, il s’enferme dans sa tour, et attend en silence que l’orage passe. J’ai beau le questionner, il ne réagit pas et demeure muet comme une taupe. Ça peut durer des jours.

Puis subitement, il retrouve sa bonne humeur en refusant de s’expliquer sur son long mutisme. Pour lui c’est réglé. Mais moi je sais que ce sera pareil dans un ou deux mois, quand quelque chose ne fera pas son affaire. Je n’en peux plus. Il prétend que je devrais savoir ce qui ne va pas mais ne veut rien me dire, si ce n’est que la chicane le rend insécure, et que c’est cette insécurité qui le porte à se replier sur lui-même. Je vous avoue que je suis tannée de ce régime où je me sens moins que rien puisque je ne vaux même pas la peine qu’on me réponde.

J’ai peu d’espoir que ça change puisqu’il ne veut pas consulter. Au début son silence me culpabilisait et j’avais beau m’excuser il ne parlait pas plus. Mais désormais son silence me met en m......, et j’ai envie de sacrer mon camp avec les enfants. Pensez-vous que cet homme m’aime encore malgré les apparences?

Anonyme

Je ne sais pas s’il vous aime encore, mais une chose est certaine, le mutisme de cet homme me semble inscrit dans sa personnalité et ça n’est pas près de changer. Si vous m’assurez qu’il n’est pas dû à une impossibilité de se faire entendre comme c’était le cas de son père, il n’y a pas d’autre avenue que celle-là pour tenter d’expliquer la sienne.

Les désaccords sont inévitables dans les couples et il faut être capable d’en parler pour en arriver à des compromis. Votre conjoint est probablement incapable de faire quelque compromis que ce soit. Alors le silence devient son arme de destruction massive qui vous remet entre les mains la totale responsabilité du conflit.

Personne ne peut deviner l’origine des insatisfactions de l’autre. Il faut qu’elles soient exprimées pour que l’autre puisse s’amender s’il y a lieu. Il est reconnu en psychologie que les reproches non formulés en paroles deviennent un poison dont personne ne peut se défendre. Une relation à deux n’est valable que dans la mesure où on est accueilli par l’autre dans toutes les circonstances de la vie, les bonnes comme les moins bonnes. Et il est clair ici que cet homme ne vous accueille pas.