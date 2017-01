De Hamilton à Rouen

«Cette année-là, le Canadien m’avait fait une offre qualificative à deux volets, mais je n’avais plus vraiment de plaisir à jouer, ajoute-t-il. Je me suis toujours dit que si ça m’arrivait, soit j’irais jouer ailleurs, soit j’arrêterais. Finalement, j’ai pris la décision d’aller en France parce que mon meilleur ami était là-bas.»

«Je me souviens que, dans le temps, le gérant avait comparé l’équipe à l’Océanic, dans la LHJMQ. Une ville avec un bon club et de bons fans. En arrivant, à ma première saison, on n’a pas perdu une game. C’était dur de ne pas aimer ça!»