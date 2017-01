Deuxième période fatale au Lightning

Les Flyers de Philadelphie ont inscrit trois buts de suite en période médiane pour venir à bout du Lightning de Tampa Bay au compte de 4-2, samedi après-midi, en Pennsylvanie.

Les visiteurs ont pris les devants au cours de l’engagement initial par l’entremise de Nikita Kucherov, qui a marqué son 16e filet de la saison.

Les Flyers ont cependant amorcé la deuxième période en force. Travis Konecny a ramené les deux équipes à la case départ après seulement 71 secondes d’écoulées.

Quelques minutes plus tard, le joueur de centre Sean Couturier a donné l’avance aux siens pour une première fois dans le match. L’ailier Michael Raffl a ensuite complété un jeu de son capitaine Claude Giroux pour porter la marque à 3-1.

Alexander Killorn a cependant réduit l’écart avant la fin de la période. Le défenseur Radko Gudas a par la suite compté le but d’assurance en troisième.

Michal Neuvirth a repoussé 24 des 26 rondelles dirigées vers lui dans une cause gagnante. À l’autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a fait face à un barrage de 44 tirs.

La troupe de l’entraîneur Jon Cooper a subi un troisième revers de suite alors que la course aux éliminatoires est de plus en plus serrée dans la section Atlantique. L’équipe floridienne, qui peine à aligner les victoires depuis que Steven Stamkos est sur la touche, pointait au sixième rang de l’Atlantique, avant les matchs prévus en soirée.

Pearson joue les héros

À Los Angeles, Tanner Pearson a inscrit son 11e but de la saison en prolongation, pour mener les Kings à une victoire par la marque de 4-3 face au Wild du Minnesota, samedi après-midi, au Staples Center.

Pearson a complété un jeu amorcé par Alec Martinez et Anze Kopitar pour procurer la victoire aux favoris de la foule.

Les Kings pensaient se dérouler vers une victoire en temps réglementaire, mais Zach Parisé a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité avec moins d’une minute à écouler à la rencontre. Au début du troisième vingt, Jake Muzzin a également enfilé l’aiguille avec l’avantage d’un joueur.

C’est Mikko Koivu qui avait ouvert la marque, en tout début de rencontre. Quelques minutes plus tard, Charlie Coyle a porté le pointage à 2-0, à la suite d’une passe de Jason Pominville.

Jeff Carter et Marian Gaborik ont toutefois créé l’égalité, lors de la période médiane. Il s’agit déjà d’un 22e but cette saison pour Carter. Il a également amassé deux mentions d’aide pour terminer le duel avec une récolte de trois points.