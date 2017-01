Du smog sur Montréal

Une concentration élevée de smog s’est installée sur la métropole samedi et ne devrait se dissiper que plus tard dimanche. Dans un communiqué, Environnement Canada a prévenu la population de la mauvaise qualité de l’air tout en recommandant aux personnes asthmatiques ou atteintes d’une maladie respiratoire ou cardiaque d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur durant cet épisode de pollution intense. Une consigne qui ne semble pas avoir importuné ces marcheurs au parc Jeanne-Mance, samedi. Le smog est une forme de brume causée par une concentration élevée d’ozone et de particules fines qui compromettent la qualité de l’air. Les jeunes enfants et les personnes vulnérables ou malades peuvent être incommodés par le smog.