LACHARITÉ, Jean



À Beloeil, le 29 décembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Lacharité, époux de feu Mme Jacqueline Murphy.Il laisse dans le deuil ses filles Lorraine (François) et Monique (François), ses quatre petits-efnants Vincent, Louis, Bertrand et Laurent, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 14 janvier 2017 à 10h30 en l'église de Lachine, 1400 boul. St-Joseph, Lachine, H8S 2M8. La famille recevra les condoléances à la chapelle Des Martyrs de l'église à compter de 9h30.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: ROBERT CENAC