Elle gagne mystérieusement jusqu’à deux livres par jour

Clouée à son lit d’hôpital depuis six semaines, une femme s’est tournée vers Facebook pour trouver pourquoi son corps produit jusqu’à deux livres d’eau par jour, laissant ses médecins à court d’explications.

«J’ai peur de ce qu’on va trouver et si ça va arrêter», laisse tomber Geneviève Comtois, malgré tout souriante sur son lit d’hôpital.

La femme de 29 ans s’est réveillée le 28 septembre avec le visage anormalement enflé et avec 10 livres de plus.

La secrétaire scolaire de Joliette a d’abord pensé que sa glande thyroïde lui jouait des tours et s’est rendue chez un médecin. Malgré des médicaments, elle a continué de prendre du poids.

Rapidement, la femme de 145 livres a pris 50 livres. «J’étais tellement enflée de partout que je n’arrivais même plus à me pencher pour mettre mes bas», raconte-t-elle, sans compter que ses vêtements ne lui faisaient plus.