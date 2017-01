DALLAIRE DAGENAIS, Louise



Louise est décédée le 5 janvier à près de 100 ans de vie sereine et bien remplie. Elle a rendu heureux les deux hommes de sa vie, Gaston Dagenais (décédé en 1988), le père de ses enfants, et Raoul Jean, son amoureux des dernières années (décédé en 2015).Elle laisse des souvenirs remplis de bonheur à ses enfants Michel (Ginette Ethier), Denise (Claude Dallaire) et Jacqueline ainsi qu'à ses petits-enfants, Antonin (Marie-Hélène Rochon) Anaïs (Patrick Ostiguy), Alexis (Edith Angers), Mélie- Jade (Nazar Jabour), Julie (Jérémie Barchechath), Martine (Robin Lagravière) et Louis (Véronique Olivier) et ses arrière-petits-enfants Sacha, Élanore, Marc-Aurèle, Liberté et Rafael, sans oublier ses neveux et nièces et tous ses amis qui ont été très précieux pour elle, surtout durant les derniers mois.Tous ceux qui ont envie de venir partager des souvenirs sont invités le dimanche 15 janvier entre 11h et 15h30 au restaurant La Piccola, situé au 2050 rue Fleury Est, à Montréal.