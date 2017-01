Fraudeur récidiviste remis en liberté malgré les avis contraires

Un fraudeur récidiviste condamné à quatre ans de prison pour une fraude de plus de 100 000 $ sera libéré aux deux tiers de sa peine en raison de la loi, et ce, malgré les réticences des intervenants au grand dam d’une de ses victimes.

Manipulateur et imprévisible, Benoît-Pierre Poitras est un fraudeur professionnel depuis l’âge de 22 ans. Aujourd’hui âgé de 49 ans, l’homme a fraudé une famille pour plus de 100 000 $ grâce à une série de menaces qui a même poussé un père au suicide.

Condamné à quatre ans de pénitencier en 2014, le fraudeur de Lotbinière ne s’est toutefois pas arrêté là. Alors qu’il était en libération conditionnelle et qu’il lui était interdit d’entretenir toute relation avec des femmes, Poitras a commencé à manipuler une mère de trois enfants à l’insu des autorités.

Celui qui mène «une double vie» selon la Commission des libérations conditionnelles (CLCC) s’est toutefois chicané violemment avec cette nouvelle conjointe en septembre dernier. Il a alors été condamné à six mois de prison pour menace de mort et voies de fait pour avoir notamment cassé une dent et disloqué une épaule à sa victime.

Retour en liberté

Or, voilà que quatre mois plus tard, Poitras pourra recouvrer sa liberté d’ici quelques jours. Même si la CLCC et son équipe de gestion recommandent la révocation de sa liberté au deux tiers de sa peine, Poitras sera remis en liberté surveillée.

«Les dispositions de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi) font en sorte que vous devez de nouveau être mis en liberté sous surveillance», confirme le document. Plusieurs conditions, dont un couvre-feu, entre 23 h et 6 h sont imposées.

« Épouvantable »

La mère de famille, victime de Poitras en septembre dernier, n’en revient pas de cette décision des autorités carcérales. «Je trouve ça épouvantable, cette loi-là parce qu’on le sait très bien que cet homme-là est dangereux et ce n’est pas en le surveillant de 23 h à 6 h le matin qu’il ne le sera plus», déplore la victime dont l’identité doit être protégée.

Convaincue qu’il fera d’autres victimes, elle sait dans quel enfer elles se trouveront. «Je sais que je ne suis plus intéressante pour lui. Ça va être plus intéressant de trouver quelqu’un d’autre», croit celle qui est tout de même très craintive de croiser son agresseur.